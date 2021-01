​La Liga: Granada vs Barcelona 0-4 / Lionel Messi și Antoine Griezmann au înscris câte două goluri

În minutul 78, de la Granada a fost eliminat Vallejo.





Tot sâmbătă, FC Sevilla a învins cu 3-2 Real Sociedad, pe teren propriu (goluri En Nesyri ‘4, ‘7, ’46 / Carlos ‘5 – autogol, Isak ’13).





Osasuna vs Real Madrid

Levante vs Eibar

Cadiz vs Deportivo Alaves

Real Valladolid vs Valencia

Elche vs Getafe

Huesca vs Betis.

Au marcat Griezmann ’12, ’63 şi Messi ’35, ’42.1. Atletico 38 puncte / 15 meciuri2. Real Madrid 36 / 173. Barcelona 34 / 184. Villarreal 32 / 18 etc.