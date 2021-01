Marius Șumudică, aproape de plecarea de la Gaziantep: "Când primeşti o ofertă de 6-7 ori mai mare, te gândeşti..."

Marius Şumudică a antrenat Al Shabab în perioada iunie 2018 - mai 2019, informează News.ro.

"Nu am avut nicio discuţie concretă cu conducerea clubului, nu ne-am înţeles. Am înţeles că în seara asta vor veni la hotel să purtăm o discuţie, dar eu zic că va fi destul de greu ca eu să continui aici.Chiar cu zece minute înainte am închis cu preşedintele unui club din Golf şi sunt şanse mari ca eu să merg acolo. De acum, începând de săptămâna viitoare. Eu tot am aşteptat, au zis că în martie, că după revelion şi nu am avut nicio discuţie. Nu că aş ridica preţul, ei ştiu foatre bine că nu putem continua în condiţiile actuale.Sunt în discuţii cu Al Shabab, negociem, suntem aproape şi există posibilitatea unei colaborări foarte curând. E un ciclu, aş vrea să-l închid până-n vară, dar în momentul în care primeşti o ofertă de 6-7 ori mai mare decât aici, te gândeşti...La Gaziantep e foarte greu să fac mai mult decât am făcut până acum, se subţiază şi lotul... Cred că, în proporţie destul de mare, săptămâna viitoare ne despărţim. Mă deranjează foarte mult în momentul când începi să discuţi cu jucători fără să întrebi antrenorul. El trebuie să fie primul întrebat dacă continuă cu anumiţi jucători. Sunt foarte aproape de a încheia aceste negocieri (n. r. cu Al Shabab) şi clauza pe care o am în contract îmi permite oricând să plec în altă parte",