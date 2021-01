Studiu CIES: Top 10 cei mai scumpi jucatori din lume - Un englez ocupă prima poziție

Pe baza acestui algoritm, Marcus Rashford ar valora astăzi 165,6 milioane de euro. Kylian Mbappe, care mai are doar 18 luni de contract, a coborât pe poziţia a cincea, având acum o cotă de piaţă de 149,4 milioane de euro.

Pe podium mai sunt atacantul norvegian de la Borussia Dortmund, Erling Haaland (152 milioane euro), şi fundaşul englez al lui Liverpool, Trent Alexander-Arnold (151,6 milioane euro). Pe locul 4 se află mijlocaşul portughez Bruno Fernandes (Manchester United), cu o cotă de piaţă de 151,1 milioane euro.

Top 10 este completat de englezul Jadon Sancho (Borussia Dortmund/148,3 milioane), portughezul Joao Felix (Atletico Madrid/141,5 milioane), canadianul Alphonso Davies (Bayern Munchen/139,2 milioane), englezul Raheem Sterling (Manchester City/136,9 milioane) şi germanul Kai Havertz (Chelsea/136 milioane).

Trent Alexander-Arnold este cel mai scump fundaş, urmat de Alphonso Davies şi portughezul Ruben Dias de la Manchester City (127 milioane).

Intrat în ultima jumătate de an de contract, argentinianul Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, este doar pe locul 97, cu 54 de milioane de euro.

În ciuda statisticilor sale excelente, portughezul Cristiano Ronaldo se află pe locul 131, cu 47 de milioane de euro. Aceasta se datorează mai ales vârstei sale şi duratei relativ scurte a contractului cu Juventus Torino, scadent în iunie 2022.

Accidentările repetate şi un contract care expiră peste 18 luni explică valoarea destul de scăzută înregistrată pentru Neymar (32 milioane euro).

