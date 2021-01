Cosmin Olăroiu și adevărul despre preluarea funcției de selecționer: "Mi-aș fi dorit foarte mult"

Cosmin Olăroiu a fost un nume luat în calcul (cel puțin de presă) de fiecare dată când naționala României și-a schimbat selecționerul. Campion cu Jiangsu Suning în China, Oli a povestit cât de aproape a fost cu adevărat de a prelua prima reprezentativă tricoloră.







gsp.ro, Olăroiu a povestit în detaliu <aventurile> sale în legătură cu postul de selecționer al României.

Într-un interviu pentru, Olăroiu a povestit în detaliu sale în legătură cu postul de selecționer al României.





A fost atât de aproape să-l înlocuiască pe Răzvan Lucescu





"M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci" - Cosmin Olăroiu pentru sursa citată.





Nu era fair-play să-l înlocuiască pe Lucescu Jr.



"Între timp am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept. Răzvan dacă ar fi câștigat ar fi avut șanse în continuare și-atunci nu era fair-play să fie înlocuit.







Le-am spus că voi accepta oferta pe care am primit-o, Răzvan a câștigat acel meci și a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult" - Cosmin Olăroiu pentru gsp.ro.







Se gândește la naționala României





"N-am cum să mă gândesc, dar pentru mine ar fi o onoare să antrenez echipa națională a României. Nu mă feresc să spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei" - Cosmin Olăroiu.





A fost refuzat de șefii de la Al Ahli







"Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China..." - Cosmin Olăroiu.







Nu ar spune nu, poate va fi selecționer într-o zi







"Dacă se va ivi această posibilitate, nu voi spune nu, dar în momentul de față e mai mare nevoie de un antrenor tânăr, așa cum e Mirel, cum a fost Cosmin, decât de un antrenor ca mine sau ca Răzvan. Echipa noastră are nevoie să crească, iar acești oameni tineri o pot face să crească odată cu ei. Pentru că ei sunt dornici de performanță", a conchis Olăroiu.







Născut pe 10 iunie 1969, Cosmin Olăroiu a pregătit de-a lungul carierei echipele: FC Național, Steaua, Poli Timișoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, Al-Ahli, naționala Arabiei Saudite, Al Shabab și Jiangsu Suning (din 2018 până în prezent).