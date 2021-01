Ce spune Ianis Hagi după primul derbi cu Celtic - Steven Gerrard îl laudă pe român

Ianis Hagi a jucat bine în derbiul cu Celtic, iar prestația românului din repriza secundă a fost lăudată de antrenorul Steven Gerrard. Aflat la primul <Old Firm>, Ianis a avut un șut periculos și a dinamizat jocul celor de la Rangers, care s-au impus cu 1-0.

"Am început anul așa cum trebuie! Primul Old Firm și victorie pentru echipă", a fost mesajul postat de Ianis pe rețelele de socializare.

"Roofe (n.r. jucătorul în locul căruia Hagi a intrat la pauză) a avut și probleme fizice. Din fericire, Ianis a intrat extraordinar în meci. S-a informat rapid, a fost curajos, a avut inițiativă, a cerut mingea. Îl felicit! A adus fix ce ne-a lipsit în prima repriză. Sunt mulțumit de prestația echipei, deși trebuie să recunosc că adversara noastră a fost mai bună în prima repriză. Cu introducerea lui Ianis am vrut să aducem un plus în atac",

