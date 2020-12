Premier League: Liverpool o zdrobește pe Crystal Palace (7-0) și se desprinde în fruntea clasamentului

Liverpool a obținut o victorie zdrobitoare, sâmbătă, în deplasare, scor 7-0, în fața echipei Crystal Palace, într-un meci din etapa a 14-a din Premier League. În urma acestui rezultat, "cormoranii" s-au distanțat la șase puncte în fruntea clasamentului (31 de puncte).

Pentru echipa pregătită de Jurgen Klopp au marcat Minamino ‘3, Mane ’35, Firmino ’44, ’68, Henderson ’52 şi Salah ’81, ’84.

Mai au loc în această etapă:





Southampton vs Manchester City

Everton vs Arsenal

Newcastle vs Fulham

Brighton vs Sheffield United

Tottenham vs Leicester City

Manchester United vs Leeds United

West Bromwich vs Aston Villa

Burnley vs Wolverhampton

Chelsea vs West Ham.

WHAT. A. PERFORMANCE. \uD83D\uDC4F — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2020

1. Liverpool (36-19 golaveraj) 31 puncte / 14 meciuri2. Tottenham (25-12) 25 / 133. Southampton (25-18) 24 / 134. Leicester (24-17) 24 / 135. Everton (23-18) 23 / 136. Manchester United (22-19) 23 / 127. Chelsea (26-14) 22 / 138. West Ham (21-16) 21 / 139. Manchester City (18-12) 20 /12 etc.