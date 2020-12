Ce spune Zinedine Zidane despre demisie după eșecul Realului (0-2) cu Șahtior Donețk

Real Madrid și-a complicat soarta calificării în optimile Champions League după ce a pierdut (0-2) meciul disputat la Kiev cu Șahtior. Zinedine Zidane a vorbit după confruntare despre situația în care se găsesc "albii" și a fost atins și subiectul demisiei.







"Nu voi demisiona, nu ar fi de folos. Am fost foarte buni în prima repriză, dar ne-au lipsit golurile. Presam bine, jucam bine... Mingea nu a vrut să intre. Am avut şanse, am avut bară... şi apoi s-a complicat.







Sunt puternic şi am de gând să dau totul. Cred că meritam să câştigăm. Am avut şanse. Nu putem lăsa capul jos. Când ai o serie proastă, trebuie să continui.







Este o serie proastă în ceea ce priveşte rezultatele, dar trebuie să continuăm. Astăzi, a fost o finală. Ne-am pregătit bine, dar mingea nu a intrat. Avem un joc de câştigat şi trebuie să mergem mai departe" - Zinedine Zidane la Kiev, citat de marca.com.





Criticat putenic de presa madrilenă







"Nu cred că există o problemă, o mulţime de lucruri se adună. Ne-am creat şanse, nu are legătură cu jocul nostru. Ne străduim să înscriem goluri. Un gol marcat de noi întâi ne-ar fi făcut jocul mai uşor.





"Sunt optimist. Este un moment dificil, dar trebuie să avem caracter şi mândrie. Rezultatul de astăzi este o ruşine pentru că nu l-am meritat. Trebuie să câştigăm următorul joc. Vom crede şi vom lupta, sunt sigur de asta", a adăugat Zidane.





Real Madrid are nevoie de o victorie cu Borussia Monchengladbach, în ultima etapă a fazei grupelor, pentru a avea şanse de a se califica în optimile de finală ale Ligii Campionilor.