Cosmin Contra: "Probabil nu voi mai sta pe bancă la meciul cu FC Argeş"

Cosmin Contra a vorbit şi despre oferta de reziliere primită din partea conducerii clubului, pe care a refuzat-o, potrivit News.ro.





"Am pus multă pasiune, pun în fiecare zi când mă duc la antrenament, sper să mă înţeleagă lumea. Imediat după meciul cu Astra am avut o discuţie cu Rufo Collado, am stat două ore de vorbă, ei îşi doreau schimbarea, eu la fel. Le-am făcut o ofertă decentă, din punctul meu de vedere, după care Rufo Collado m-a pasat unui avocat. Acel avocat a făcut o singură ofertă, o contraofertă, de fapt, care mi-a arătat cât de mult apreciază ei munca mea.

Eu am propus pentru mine şi staff salariile plătite la zi iar ei mi-au oferit un salariu şi două salarii în februarie din drepturile de televiziune. Numai că drepturile de televiziune nu mai sunt, nu mai pot fi cesionate. Aş fi dorit să fiu plătit pentru munca depusă în aceste trei luni, aproape 100 de zile. Am fost foarte naiv", a mai spus Contra.

"Sincer, nu ştiu când voi pleca. Am şi eu un termen, mi-au zis avocaţii. Dacă joi va fi ultima zi? O să vorbesc şi eu cu avocatul şi dacă într-adevăr va fi aşa, atunci nu voi mai sta pe bancă la meciul cu FC Argeş",