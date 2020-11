​VIDEO Bayern Munchen își consolidează poziția de lider / Borussia Dortmund, învinsă acasă de Koln (Rezultatele zilei)

Cu 22 de puncte, Bayern este lider în clasament, în timp ce VfB Stuttgart este pe poziţia a 10-a cu 11 puncte.

Borussia coboară pe locul 3, cu 18 puncte, în timp ce FC Koln este pe 15, cu 6 puncte. Pe locul 2 se situează RB Leipzig, cu 20 puncte.

Au mai avut loc în această etapă:

Wolfsburg vs Werder Bremen 5-3

RB Leipzig vs Arminia Bielefeld 2-1

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt 3-3

Augsburg vs Freiburg 1-1

Monchengladbach vs Schalke 4-1.

Bayern remain top, while Köln's first win of the season lifts them out of the bottom three \uD83D\uDD00#BLMatchday pic.twitter.com/jCdZNOOy9i