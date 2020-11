VIDEO Ludovic Orban: "Stadionul Steaua a renăscut precum Phoenix din cenuşă" / Nicuşor Dan: "Am o nostalgie după fostul stadion Ghencea"

Recepția Stadionului Steaua

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la evenimentul de recepţie a proiectului de investiţii „Complexul Sportiv Steaua”, că stadionul Steaua a renăscut precum pasărea Phoenix din cenuşă, iar acum se prezintă într-o formă modernă. Şeful Executivului a adăugat că speră ca stadionul să găzduiască multe echipe care să facă performanţă la nivel european şi internaţional. De asemenea, primarul general Nicuşor Dan a mărturisit că are o anumită doză de nostalgie şi îşi aminteşte cum a fost în anul 1987 la meciul România - Spania încheiat cu scorul de 3 la 1, pe vremea când era elev în lotul de matematică, potrivit News.ro.

„Mă bucur să fiu prezent astăzi la un eveniment important. Practic stadionul Steaua a renăscut precum Phoenix din cenuşă şi se prezintă într-o formă extrem de modernă, cu dotări extrem de actuale, un gazon despre care am înţeles că este un gazon hibrid care foloseşte o tehnică specială şi sperăm că stadionul Steaua în noua formă va găzdui echipe care să facă performanţă la nivel european şi la nivel internaţional.

Vreau să felicit consorţiul de constructori români format din trei companii româneşti care literalmente au făcut performanţă şi prin construirea acestui stadion şi-au întărit practic cartea de vizită, arătând că avem constructori români care au capacitate ca la preţuri competitive, aş putea spune chiar mici, să realizeze lucrări de o calitate deosebită. Sigur că va urma recepţia, o recepţie care va dura în care va fi evaluat fiecare aspect al proiectului, dar pot să vă spun că este într-adevăr o reuşită remarcabilă a acestui consorţiu compus din trei companii româneşti”, a afirmat Ludovic Orban la eveniment.





Şeful Guvernului a adăugat că va fi reconstruit stadionul Giuleşti, iar stadionul Arcul de Triumf este aproape de finalizare.





„Aş vrea să spun câteva lucruri şi despre alte stadioane. Ştiţi foarte bine că se va reconstrui stadionul Giuleşti. Stadionul Arcul de Triumf e aproape gata, e practic pe ultima sută de metri şi e un stadion foarte cochet, foarte frumos şi sunt sigur că va găzdui evenimente. După stadionul Rapid avem clar intenţia construirea stadionului Dinamo. Sigur trebuie rezolvate chestiuni de natură juridică pentru a demara şi construirea stadionului Dinamo. Avem în plan construirea de stadioane la Timişoara, la Iaşi, la Constanţa, la Oradea unde există deja o clădire făcută şi proiectul”, a completat Orban.





Premierul a mai spus că vor fi finanţate şi încurajate activităţile sportive în rândul copiilor şi tinerilor, pentru că acestea sunt fundamentale pentru sănătate şi construirea caracterului acestora.





„Ca un jucător să ajungă să joace pe acest stadion trebuie să aibă în copilărie şi adolescenţă unde să se antreneze. Intenţionăm să susţinem un program de 150 de baze sportive în toată ţara despre care a vorbit Gigă Popescu care vor fi cu siguranţă finanţate. Foarte mulţi copii nu se îndreaptă spre sport. Numărul lor a scăzut şi acesta nu e un lucru bun. Sportul face bază din educaţie care e fundamentală în construirea stării, să spunem - men sana in corpore sana, în starea de sănătate, dar are mare influenţă în dezvoltarea caracterului şi a personalităţii şi este momentul să dăm un semnal clar că trebuie să încurajăm o implicare a copiilor şi tinerilor în activitatea sportivă, fie prin sporturi de masă, fie prin susţinerea cluburilor şcolare, a cluburilor care pot să creeze pepiniera de care are nevoie sportul de performanţă nu numai în fotbal, ci şi în alte discipline sportive”, a subliniat prim-ministrul.





Orban a adăugat că că este necesară o Sală Polivalentă în Capitală care să fie la standarde internaţionale.





„Închei prin a vă spune că Bucureştiul, este aici domnul primar general, are nevoie şi de alte baze sportive, de patinoarul Flamaroco de exemplu care nu se ştie de ce s-au oprit construcţiile. Are nevoie de o Sală Polivalentă care să fie la standarde internaţionale şi care să poată să găzduiască sporturi precum handabalul, baschetul şi care să fie un teren unde să se desfăşoare meciuri în care echipele româneşti să desfăşoare competiţii internaţionale. Nu pot să uit că încă din 2008 ne-am gândit, am pregătit planul pentru realizarea unei Săli Polivalente în Bucureşti şi că, din păcate, din 2008 până astăzi nu s-a făcut niciun pas înainte. Nu mai vorbesc de bazine olimpice, nu numai în Bucureşti, ci şi în ţară, care vor face obiectul atenţiei noastre şi alocării de resurse financiare pentru a putea, sigur împreună cu Primăria Capitalei, să construim aceste baze sportive extrem de necesare”, a conchis Ludovic Orban.





La rândul său, primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a precizat că are o oarecare nostalgie după fostul stadion Ghencea, însă acum există un adevărat compleex sportiv unde vor avea loc antrenamente pentru diferite discipline sportive, iar acum complexul poate oferi şi cazare.





„Nu pot să nu vă spun că am o nostalgie după fostul stadion Ghencea. Am fost aici în ’87, eram elev în lotul de matematică şi am fost la România - Spania 3-1, însă asta e direcţia în care mergea lumea şi nu este doar un stadion, este un complex sportiv în care o să aibă loc de antrenament şi chiar de cazare mai multe discipline sportive şi asta este direcţia în care va merge Bucureştiul şi România. Am fost aseară la lansarea de către Guvernul României a Planului Naţional de Relansare, 80 de miliarde de euro, deci Bucureştiul şi România au nevoie de dezvoltare, au un context extrem de favorabil, au mulţi bani. Trebuie doar să fim constructivi, trebuie să colaborăm, să schimbăm condiţiile de viaţă ale românilor. Sportul, aşa cum a spus Gică Popescu, este una dintre aceste zone pe care trebuie să le dezvoltăm. Eu ca primar pot să vă promit că nu vom mai pierde baze sportive, pentru că în ultimii ani s-au construit câteva, dar s-au pierdut mai multe. Pot să vă promit că în Bucureşti nu vor mai dispărea baze sportive” a declarat Dan.

„Complexul Sportiv Steaua” este cel mai mare din cele trei stadioane realizate prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) în Bucureşti cu o capacitate totală de 31.254 de locuri pentru spectatori şi o suprafaţă desfăşurată de 82.000 de metri pătraţi.

A fost construit în mai puţin de doi ani (22 de luni), iar acum a fost demarat procesul de recepţie la terminarea lucrărilor, proces care se va încheia după parcurgerea tuturor etapelor legale.

Valoarea construcţiei este de aproximativ 78 de milioane de euro.

Complexul Sportiv Steaua are aproximativ 800 de încăperi, între care 9 săli de antrenament, spaţii de cazare pentru sportivi (24 de camere), spaţii pentru Muzeul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti o zona de presă şi sky-box-ul în partea superioară a Tribunei 1, care respectă standardele UEFA şi FIFA, o zonă de promenadă destinată publicului.

Stadionul va fi prevăzut şi cu alte spaţii precum magazine, restaurante sau cafenele pentru public. Acest complex sportiv va putea fi omologat de beneficiar ca fiind o arenă de categoria UEFA 4.

Suprafaţa de teren are dimensiunile standard (lungime de 105 metri şi o lăţime de 68 metri) şi este prevăzut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigaţie şi încălzire pentru sezonul de iarnă.