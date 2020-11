VIDEO Chelsea și Sevilla s-au calificat în optimile Champions League

Chelsea şi FC Sevilla s-au calificat în optimile de finală ale Champions League, după meciurile disputate, marţi, în etapa a IV-a a Grupei E.

Atât formaţia engleză, cât şi cea spaniolă s-au impus în minutele de prelungiri, cu 2-1, în partidele jucate la Rennes, respectiv Krasnodar.

Învinsele vor juca în ultimele două etape pentru locul în şaisprezecimile Europa League.

Grupa E

Au marcat: Wanderson '56 / Rakitic '4, Munir '90+5.

Au marcat: Guirassy '85 / Hudson-Odoi '21, Giroud '90+1.

Clasament:

1. Chelsea (9-1 golaveraj) 10 puncte

2. FC Sevilla (6-3) 10

3. Krasnodar (4-10) 1

4. Rennes (2-7) 1.

