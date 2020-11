​Euro: Ungaria, Slovacia și Scoția s-au calificat la turneul final / Dramatism la baraj

Ungaria a câştigat cu scorul de 2-1, după ce Islanda a condus aproape pe toată durata partidei. Oaspeţii au deschis scorul prin Sigurdsson ('11), însă Nego (‘88) şi Szoboszlai (‘90+2) au adus calificarea gazdelor.





Echipa Ungariei va juca la Campionatul European în grupa F, alături de Portugalia, Franţa şi Germania.

See you at #EURO2020, \uD83C\uDDED\uD83C\uDDFA Hungary! \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F



They join Portugal, France & Germany in Group F! \uD83D\uDC4A pic.twitter.com/EHwSKf4mUB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF0 Michal Ďuriš might just have scored the goal which takes Slovakia to #EURO2020... pic.twitter.com/N8Ch2g950j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

Slovacia a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în fața Irlandei de Nord. După 90 de minute, scorul era 1-1 [(au înscris Kucka '17 și Skriniar '88 (autogol)], iar Duris a marcat golul decisiv în minutul 110.În Grupa E a Campionatului European, Slovacia se va confrunta cu Spania, Suedia și Polonia.Câștigătoarea partidei dintre Serbia și Scoția a fost decisă la loviturile de departajare. După 120 de minute, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1 (Jovic a egalat pentru sârbi în minutul 90, după ce Christie a deschis scorul în minutul 52). Scoțienii s-au impus cu 5-4 la penaltiuri, Mitrovic fiind singurul jucător care a ratat.La Euro, Scoția se va duela în Grupa D cu Anglia, Croația și Cehia.