Ansu Fati, operat cu succes la genunchi - Perioada în care Barcelona nu-l va putea folosi

​Ansu Fati a fost operat cu succes la genunchiul stâng în cursul zilei de luni, iar conform unui comunicat oficial al celor de la FC Barcelona jucătorul nu va mai juca vreun meci în faza grupelor din Champions League.

Intervenția chirurgicală a fost realizată de medicul Ramon Cugat, iar Fati va lipsi de pe teren aproximativ 4 luni.



Astfel, tânărul jucător al catalanilor nu va mai prinde vreun meci din faza grupelor din Champions League, revenirea sa fiind estimată să se producă undeva în luna martie a lui 2021.



Fati (18 ani) s-a accidentat pe finalul primei reprize a meciului pe care Barcelona l-a disputat în compania celor de la Betis, scor 5-2, după un duel cu Aissa Mandi.



În actualul sezon, Ansu Fati a bifat 10 meciuri oficiale în tricoul celor de la Barcelona, reușind 5 goluri.



