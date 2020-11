​Paris Masters: Daniil Medvedev s-a calificat în finală / 6-4, 7-6(4) vs Milos Raonic

Pentru titlu, Medvedev se va duela cu învingătorul partidei dintre Rafael Nadal (principalul favorit al turneului) și Alexander Zverev (cap de serie nr. 4). Rusul a pierdut toate cele trei confruntări directe cu Rafa și a câștigat doar un meci în fața lui Sascha (a fost învins de cinci ori).Daniil Medvedev (24 de ani) are în palmares șapte titluri ATP. Acesta s-a impus la Sydney, Winston-Salem, Tokyo (2018), Sofia, Cincinnati, Sankt Petersburg și Shanghai (2019).​Turneul indoor de la Paris (de categorie Masters) are loc în perioada 2-8 noiembrie și are premii totale în valoare de €3.901.015. Ultimul campion este Novak Djokovic, dar sârbul a refuzat să-și apere titlul la ediția din acest an. În aceste condiții, primii patru favoriți ai întrecerii sunt Rafael Nadal (1), Stefanos Tsitsipas (2 - eliminat), Daniil Medvedev (3) și Alexander Zverev (4).