​VIDEO Liga 1: Academica Clinceni, victorie în deplasare (2-0 vs Astra Giurgiu)

Au evoluat echipele:





Astra Giurgiu: Lazar - Sousa (Graur '76), Graovac, Găman, Radunovic - Canadijija (Moise 72), Crepulja, Stahl - Merloi (Wulthrich '46), Azulay, Budescu. Antrenor: Alexandru Radu





Academica Clinceni: Vâlceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - Cascini, Cebotaru (Dobrescu '79)- Andronic (Chunchukov '26), Cr. Tănase (Petrescu '60), Codrea (Markovici '79) - Rusescu (Pîrvulescu '80). Antrenor: Ilie Poenaru

Golurile au fost marcate de Markovici, în minutul 86, şi Petrescu, în minutul 90+3.CSU Craiova vs Chindia TârgovișteFC Voluntari vs Poli IașiSepsi Sfântu Gheorghe vs FC HermannstadtFCSB vs FC BotoșaniFC Argeș vs CFR ClujFC Viitorul vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs Gaz Metan Mediaș