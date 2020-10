VIDEO Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FC Botoșani 1-2 / Oaspeții au marcat golul decisiv în minutul 87

Formaţia FC Botoşani a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a opta a Ligii I, potrivit News.ro.

Au marcat Deaconu ’58 pentru Gaz Metan şi Butean ’34 (autogol) şi Keyta ’87 pentru FC Botoşani.





În minutul 58, de la gazde a fost eliminat Ondrej Baco, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Un minut mai târziu, Ongenda, de la oaspeţi, a ratat un penalti.





Gaz Metan Mediaş: Buzbuchi – Butean, Larie, Baco, Velisar – Jefferson (Francisco Junior ’46), Pambou (Valente ’46) – Chamed (Alceus ’73), Deaconu, Horşia (Ze Manuel ’27) – Cardoso. Antrenor: Jorge Costa





FC Botoşani: Pap – Patache (Braun ’46), Chindriş, Ţigănaşu, Holzmann – Rodriguez, Florescu, Ongenda – Roman (Toutouh ’85), Keyta, Melinte (Askovski ’15, ‘Fili ’78). Antrenor: Marius Croitoru

