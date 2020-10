VIDEO Gestul cu care Sergio Aguero a provocat un val de indignare pe rețelele sociale - Lipsa de respect față de arbitră

Manchester City a trecut la limită, scor 1-0, de Arsenal, dar faza meciului a purtat marca Sergio Aguero. Nemulțumit de decizia arbitrei de linie, atacantul argentinian a comis un gest care a stârnit multe reacții negative la adresa sa pe rețelele sociale.



Faza incriminată a avut loc în minutul 42. Nemulțumit de decizia arbitrei de linie, Aguero i-a reproșat acesteia ceva, iar apoi a apucat-o pe Sian Massey-Ellis (35 de ani) de gât.



Gestul a adunat un val de reacții negative la adresa fotbalistului pregătit de Pep Guardiola.

Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm