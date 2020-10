Mirel Rădoi și posibila plecare de la echipa națională: "Probabil că luna viitoare foarte multă lume va fi mai fericită"

"A venit și a treia înfrângere, ceea ce nu ne doream. Am arătat din punct de vedere mental puțin mai bine față de partida cu Islanda. Mult mai bine decât în partida cu Norvegia. Am avut câteva situații în care nu am fost inspirați în fața porți. Apoi, s-a echilibrat, Austria a schimbat sistemul, a avut ceva ocazii.





Știm că avem acea problemă în ultimii 30 de metri, că aducem mingea foarte greu. Va trebui să lucrăm la acest aspect. În seara asta, din păcate, decizia finala a fost întârziată, iar la nivelul ăsta, orice secundă de întârziere le permite fundașilor să se replieze sub linia mingii.





Am încercat să aducem prospețime. Nu puteam să jucăm cu aceiași jucători. Jucătorii nu pot duce acest ritm din 3 în 3 zile. Unii nu mai puteau duce fizic, au apărut anumite probleme la unii jucători. La fel cum vorbim de cei patru apărători, că par în dificultate, e normal. Dacă facem pressing, echipa e la 40 de metri de propria poartă și ei trebuie să depună efort.





Nu cred că se gândea cineva că Norvegia poate pierde puncte în Irlanda de Nord. Era clar că se vor duce cu moral bun. După cum am simțit jucătorii, ieri, la antrenament, chiar și azi, ne gândeam că va apăra și golul nostru, dar a venit al lor.





În momentul în care ne-am propus locul 1, cu Austria și Norvegia, era clar că ne jucăm șansa, dar era clar că noi nu suntem favoriți. Va trebui să luptăm în continuare, să ne luăm revanșa cu Norvegia, să arătăm în Irlanda de Nord de ce am jucat atât de bine în prima manșă și nu am reușit să câștigăm. Va trebui să apelăm la orgoliul nostru.





Nu știu dacă putem vorbi de reconfirmare. Până în noiembrie va trebui să vedem care sunt progresele, dacă au existat, iar după dubla din noiembrie vom vedea cum vor sta lucrurile. Dacă progresul nu va exista, va trebui să ne gândim la altcineva. Probabil că luna viitoare foarte multă lume va fi mai fericită. Nu știu. Poate vom câștiga cele două partide", a declarat Rădoi, la ProTV.



Reprezentativa României a fost învinsă, miercuri seară, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), de selecţionata Austriei, într-un meci din etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Golul a fost marcat de Schopf, în minutul 76.

România va disputa la 15 şi 18 noiembrie ultimele meciuri în Liga Naţiunilor, cu Norvegia, acasă, respectiv cu Irlanda de Nord în deplasare.



România a pierdut într-o săptămână trei meciuri la rând, 1-2, cu Islanda, în barajul pentru turneul final al Campionatului European, 0-4, cu Norvegia şi 0-1, cu Austria, în Liga Naţiunilor, potrivit News.ro.