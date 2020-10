România vs Austria (21:45) / Mirel Rădoi: "Austria este favorită"

Liga Națiunilor

După două înfrângeri usturătoare (a fost ratată calificarea la Euro 2020 și un 0-4 cu Norvegia), naționala României încearcă să mai șteargă din impresia lăsată contra Austriei. Meciul din Liga Națiunilor va începe la ora 21:45, urmând să fie LiveText pe HotNews.ro și în direct pe ProTV.







Echipe probabile:





România: Tătărușanu – Manea, Burcă, Toșca, Bancu – Stanciu, Al. Crețu, Marin – Deac. Alibec, Maxim. Antrenor: Mirel Rădoi.





Austria: Pervan – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba – Trimmel, Ilsanker, Baumgartlinger, Baumgartner – Gregoritsch, Schlager. Antrenor: Franco Foda







Meciurile zilei:





Norvegia - Irlanda de Nord

România - Austria







Austria este favorită





"Din punct de vedere mental, Austria este favorită, noi venim după două înfrângeri destul de categorice şi ca rezultat şi prestaţie, dar în timpul jocului se pot schimba multe. Psihologic, jucătorii încă resimt lucrurile din ultimele două partide, am discutat cu ei, voi mai discuta, pentru că de antrenat, am avut un singur antrenament, la fel ca şi înainte de Islanda şi Norvegia.







Eu fac faţă presiunii, de asta îmi asum toate lucrurile negative, e normal să apară critici, deci trebuie să facem faţă, important este ce le transmitem jucătorilor. Nu mi-a trecut prin cap să renunţ, consider că schimbarea de generaţie trebuie făcută. Trebuie să găsim soluţii mental să trecem peste ultimele două înfrâgeri" - Mirel Rădoi, într-o conferinţă de presă.





Ce spune selecționerul Austriei







"Ne aşteaptă un joc foarte dificil. Pentru ambele echipe acest joc este important. România este o echipă foarte bună, practică un foarte bun joc combinativ, poziţional, are foarte bune momente de tranziţie, face pressing. Chiar dacă am pierdut la Klagenfurt, am avut destule momente de joc bun, iar în perspectiva jocului de mâine suntem pregătiţi.





Cu Islanda, echipa României a jucat destul de defensiv, spre deosebire de jocul de la Klagenfurt, când s-au remarcat prin presiunea la care am fost supuşi. Am observat că selecţionerul român schimbă jucătorii, dar tactica nu este modificată" - Franco Foda.







Clasament:



1 Norvegia 6 puncte (10-3)

2 Austria 6 (5-4)

3 România 4

4 Irlanda de Nord 1 (2-7)



Au mai rămas de disputat pentru tricolori:



România - Austria / 14 octombrie, ora 21:45

România - Norvegia / 15 noiembrie, ora 21:45

Irlanda de Nord - România / 18 noiembrie, ora 21:45.