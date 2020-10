VIDEO Manchester United a fost umilită de Tottenham, scor 6-1

În minutul 29, de la Manchester United a fost eliminat Martial.

Pentru Tottenham au înscris Ndombele ‘4, Son ‘7, ’37, Kane ’31, ’79 (penalti) şi Aurier ’51, potrivit News.ro.

"Amazing performance, historical result and a very important three points."



\uD83D\uDDE3️ Jose on today's win.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/P8bCFQcDDS