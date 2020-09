Recordul pe care l-a stabilit Mircea Lucescu după calificarea în grupele Champions League cu Dinamo Kiev

Dinamo Kiev s-a calificat în grupele Champions League după o pauză de patru ani, iar Mircea Lucescu a stabilit un record după ce a dus echipa din Ucraina în cea mai importantă competiție a cluburilor din lume.







Cu scorul general de 5-1 (a fost 3-0 în partida retur), Dinamo Kiev merge în grupele Champions League en-fanfare: a dominat cu autoritate dubla cu Gent.







Formația din Kiev va face parte din urna a treia la tragerea la sorți, iar grupa va fi una din care vor face parte cu siguranță formații foarte puternice.







După calificarea în grupele CL, Mircea Lucescu a devenit, la 75 de ani, cel mai în vârstă tehnician care antrenează în Liga Campionilor.



\uD83D\uDCAA Mircea Lucescu (75) will become the oldest coach in @ChampionsLeague history after masterminding @dynamokyiven to their first #UCL participation since 2016/17 \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/Rh8uBwWVo6 — FIFA.com (@FIFAcom) September 29, 2020

Ce a spus Il Luce la finalul partidei







"Sunt bucuros că am mers mai departe, dar nu sunt mulţumit de joc. Cel mai important este rezultatul şi suntem în grupele UEFA Champions League. Înainte de al treilea gol era totul bine, dar după am făcut multe greşeli, am permis adversarului să beneficieze de multe cornere, principalul lor atu" - Mircea Lucescu.





"Vreau să le mulţumesc jucătorilor pentru calificare. În urmă cu două luni, când am început pregătirile, nu aveam opt jucători importanţi la dispoziţie. Am trecut peste această problemă şi am reuşit rezultate bune", a încheiat Lucescu, citat de sport.ua.





Champions League: Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat în grupe (Rezultatele serii).