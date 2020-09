​Liga 1: Chindia Târgoviște vs Hermannstadt 1-3 / Prima victorie pentru sibieni în acest sezon

Chindia Târgovişte: Moldovan - Căpuşă, Dinu, Piţian, Iacob (Dumitraşcu '85)- Neguţ, Dulca, Ioniţă, Berisha (Yameogo '67) - Popa (Florea '66), Diaz (Raţă '29). Antrenor: Emil Săndoi





FC Hermannstadat: Cristiano - Scarlatache, Viera, Stoica - Caiado (Mustivar '88), Dâlbea, Romario, Opruţ - Joalisson, Fortes (Karanovic '62), Sîntean (Mayoral '69). Antrenor: Ruben Albes

Pentru Chindia a marcat Popa '10, iar pentru FC Hermannstadt au punctat Romario '13 (penalti), Sîntean '40 şi Mayoral '83, potrivit News.ro.Astra Giurgiu vs CFR ClujSepsi Sf. Gheorghe vs FC ViitorulCSU Craiova vs FC VoluntariFC Botoșani vs Academica ClinceniUTA Arad vs Poli IașiFCSB vs FC ArgeșGaz Metan Mediaș vs Dinamo București