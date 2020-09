​Liga 2: Viitorul Târgu Jiu vs CSM Slatina 2-1, în ultimul meci din etapa a doua

În urma acestui rezultat, Viitorul Pandurii ocupă locul 10, cu trei puncte, iar CSM Slatina, nou-promovată, rămâne pe locul 17, fără niciun punct.





Trei echipe, Dunărea Călăraşi, Rapid şi Farul Constanţa, au acumulat maximum de puncte, şase, potrivit News.ro.

Au marcat: Baican '14, Bădăuţă '90 / Doman '18, potrivit News.ro.vs Comuna Recea 3-0Turris Turnu Măgurele vs Metaloglobus București 2-2vs Unirea Slobozia 3-1vs Aerostar Bacău 1-0vs Pandurii Târgu Jiu 2-1Csikszereda Miercurea Ciuc vs FC 'U' Craiova 1-1CSM Reșita vs0-4CS Mioveni vs Gloria Buzău 0-0Universitatea Cluj vs0-1vs CSM Slatina 2-1.