Final de aventură pe Camp Nou: Ivan Rakitic a plecat de la Barcelona

​Mijlocaşul croat Ivan Rakitic a părăsit Barcelona pentru a reveni la FC Sevilla, echipă la care a mai jucat între ianuarie 2011 şi iulie 2014, înaintea transferului la gruparea catalană.

Rakitic, 32 de ani, mai avea contract cu FC Barcelona până în vara anului 2022, dar a fost lăsat să plece în Andaluzia pentru o sumă de transfer care se ridică la numai 1,5 milioane de euro, dar care poate ajunge la nouă milioane de euro, cu bonusurile de performanţă. Croatul a semnat un contract pe patru ani cu noul club, informează News.ro.



În cinci sezoane şi jumătate petrecute la fosta campioană a Europei, el a strâns 310 meciuri, 35 de goluri şi 42 de pase decisive, câştigând Liga Campionilor, în 2015, şi patru titluri de campion al Spaniei.



La Sevilla, internaţionalul croat (106 selecţii şi 15 goluri) a mai disputat 149 de partide.



În carieră, Rakitic a evoluat şi la FC Basel şi la Schalke 04.



\uD83D\uDE4C These moments, we shall never forget!

\uD83D\uDC99❤️ Thank you, @ivanrakitic pic.twitter.com/qAzdZHbhno