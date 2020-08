Quique Setien, ca și demis de la Barcelona: "Trebuie să vedem dacă eu corespund acestui club"

Antrenorul Quique Setien a declarat, vineri seară, că eşecul cu Bayern Munchen este extrem de frustrant, subliniind că deocamdată nu ştie dacă va continua la FC Barcelona. Potrivit presei internaționale, anunțul demiterii tehnicianului va fi făcut în zilele următoare.

"Simţim o frustrare enormă şi va trebui să luăm decizii. FC Barcelona este un club mare, care a avut o seară foarte proastă. Lucrurile trebuie schimbate. Este prea devreme să mă gândesc la viitorul meu, dacă voi continua sau nu. Adevărul este că trebuie să vedem dacă eu corespund acestui club", a declarat Setien, potrivit News.ro.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. \uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 @SkySport #Barcelona #FCB