Chiar dacă a pierdut titlul, Manchester City încearcă să salveze imaginea unui sezon de Premier League mai puțin reușit prin rezultate spectaculoase. Echipa lui Pep Guardiola a câștigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, în fața formației Newcastle, în etapa a 34-a a campionatului Angliei.

Pentru "cetățeni" au marcat: Gabriel Jesus '10, Riyad Mahrez '21, Ritchie '58-(autogol), David Silva '65 şi Raheem Sterling '90+1.

SHORT HIGHLIGHTS | Every goal from that absolute thumping! \uD83D\uDCAA



\uD83D\uDD35 #ManCity pic.twitter.com/pIJEwrc8Zz