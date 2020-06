Reacția lui Gică Hagi după ce Viitorul a remizat cu Sepsi, deși a condus cu 2-0 și 3-1

Viitorul a plecat cu un singur punct de pe terenul celor de la Sepsi, deși a avut superioritate numerică din minutul 48 și a condus la un moment dat cu 2-0 și 3-1. Partida încheiată cu scorul de 3-3 a făcut parte din play-out-ul Ligii 1 la fotbal.





"Cei de la Sepsi au făcut un meci mare. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat în repriza a doua. Am văzut echipa cât m-a respectat în repriza a doua", a spus Gică Hagi la Digi Sport.





Gabriel Iancu este de părere că FC Viitorul nu a obţinut un punct, ci a pierdut jocul. "Am pierdut meciul ca nişte copii. Nu-mi vine să cred că am pierdut trei puncte. E un meci pierdut, nu e un punct câştigat. Nu ştiu, ne-am relaxat. Am luat două goluri cu un om în plus, nu ştiu ce să zic".



Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a şasea a play-out-ului Ligii I, în care oaspeţii au condus cu 2-0 şi cu 3-1. Sepsi a jucat în inferioritate numerică aproape o repriză.





Au marcat L. Fulop ’42, Vaşvari ’64 (penalti acordat pentru un fault în careu) şi Safranko ‘86 pentru gazde, respectiv Iancu ’11 (penalti acordat pentru henţ în careu), Ghiţă ’18 şi Matei ’58 pentru Viitorul.





Gazdele au rămas cu un jucător mai puţin în minutul 48, când a fost eliminat Carnat.





Clasament play-out:





1 Viitorul 31 puncte

2 Sepsi 24

3 Clinceni 23

4 Voluntari 21 (- un meci)

5 Poli Iași 18

6 Hermannstadt 18 (- un meci)

7 Chindia 17 (- un meci)

8 Dinamo 17 (-3 meciuri).