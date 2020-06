VIDEO Liverpool este campioana Angliei, după o așteptare de 30 de ani: "Este mai mult decât am visat vreodată"

Premier League





Cu şapte etape înainte de finalul sezonului, Liverpool are 86 de puncte, în timp ce Manchester City are 63 şi nu mai poate devansa liderul.





La partida de la Londra, pentru Chelsea au înscris Pulisic ’36 şii Willian ’78 (penalti), în timp ce pentru City a marcat De Bruyne ’55. În minutul 77, de la Manchester City a fost eliminat Fernandinho. Vezi aici cele mai importante momente ale partidei.





Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat joi seară, după câştigarea titlului în Anglia, că penru el este un moment incredibil şi că este copleşit total, relatează The Guardian.

Klopp şi jucătorii săi au urmărit meciul Chelsea – Manchester City, scor 2-1, care le-a adus titlul joi, la Formby Hall Golf Club, nu departe de locuinţa tehnicianului, din Merseyside. Odată cu fluierul final au început manifestările de bucurie în Merseyside şi, în ciuda apelurilor poliţiei, mii de fani s-au strâns în zona stadionului Anfield şi au blocat şoselele bucurându-se de succesul echipei lor preferate.





"Ce pot spune? Este un moment incredibil. Sunt extrem de mândru de staful meu şi de toţi cei de la Liverpool. A fost o călătorie frumoasă încă din prima zi şi încă nu s-a terminat. Am văzut meciul împreună cu băieţii şi pare că mai au câţiva ani buni de jucat. Este mai mult decât am visat vreodată. Este un moment mare, nu am cuvinte. Este un moment atât de mare, sunt complet copleşit. Nu m-am gândit vreodată că mă voi simţi astfel...", a spus Klopp la postul Sky, izbucnind în lacrimi.





Chelsea Londra ocupă locul patru în clasament, cu 54 de puncte. Poziţia a treia este ocupată de Leicester City, cu 55 de puncte, potrivit News.ro.

They’re still partying on Walton Breck Road and singing for @trentaa98 pic.twitter.com/opKwrJesAU — Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) June 26, 2020

Lively outside Anfield tonight pic.twitter.com/7AxhXBerqR — Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) June 25, 2020

A special thanks to you, Reds ❤ pic.twitter.com/6fC2RA4ex0 — Liverpool FC (Premier League Champions \uD83C\uDFC6) (@LFC) June 26, 2020

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (Premier League Champions \uD83C\uDFC6) (@LFC) June 25, 2020

Pentru Liverpool este primul titlu după 30 de ani, echipa triumfând anterior ultima dată în Premier League în 1990. Liverpool a câştigat campionatul englez în 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 şi 2020.