VIDEO Remiză dramatică pentru Șumudică pe terenul lui Galatasaray - Alexandru Maxim a egalat în minutul 90+15

Gaziantep FK a condus cu 1-0, iar apoi Galatasaray s-a desprins la 3-1.Au marcat Falcao ’37, Belhanda ’40 şi Feghouli ’66 pentru gazde, respectiv Djilobodji ’17, Twumasi ’77 şi Maxim ‘90+15 (penalti) pentru oaspeţi.În minutul 55, de la Galatasaray a fost eliminat Ahmet Calik.Maxim şi Toşca au jucat pe toată durata partidei, informează News.ro.“Am obţinut un punct, nu este ceva de sărbătorit, însă am făcut-o în faţa unei echipe cum este Galatasaray. Dacă am fi jucat aici pe un stadion plin, ne-ar fi fost mult mai greu”, a declarat Maxim după meci.1 Basaksehir 59 puncte2 Trabzonspor 56 (-1 meci)3 Sivasspor 534 Galatasaray 515 Besiktas 476 Alanyaspor 437 Fenerbahce 438 Goztepe 379 Gaziantep 34 etc.