Jucătorii echipei Dinamo au refuzat să se prezinte la meciul amical cu FC Voluntari, programat, sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul Anghel Iordănescu, informează News.ro

Fotbaliştii dinamovişti sunt nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile de mai mult timp şi ameninţă că nu se vor prezenta nici la partidele din play-out, potrivit gsp.ro.





Greva "alb-roşilor" i-a încurcat pe cei de la Voluntari.





"Am înţeles că au ei nu ştiu ce conflicte cu suporterii, au o şedinţă la Săftica, e treaba lor. Rău e că nu ne-am putut face antrenamentul, meciul, conta foarte mult pentru noi. Băieţii au ieşit deja la antrenament, ne facem antrenamentul. Au zis că sunt în şedinţă cu suporterii, nici eu nu am înţeles prea bine, atât, nu ştiu exact care e treaba acolo, doar că au venit suporterii şi sunt discuţii acolo. Când am venit la stadion, mi-au zis jucătorii că nu mai jucăm, eu am zis că jucăm sută la sută. Ne-au încurcat, poate stabileam (n.r. - un meci) cu altcineva, dar asta e viaţa", a declarat Florin Cernat, directorul sportiv al FC Voluntari, la Telekom Sport.





Campionatul intern Liga I se reia vineri, după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus. Dinamo, locul 4 în play-out, la trei puncte de Chindia, de pe locul 7, retrogradabil, urmează să joace în etapa a treia, lunea viitoare, pe teren propriu, chiar cu formaţia din Târgovişte.





FC Dinamo se confruntă cu probleme financiare după ce acţionarul majoritar Ionuţ Negoiţă a refuzat să mai investească în echipă şi a scos gruparea la vânzare, fără a reuşi până acum să încheie vreo tranzacţie, deşi a negociat cu mai mulţi potenţiali cumpărători.​