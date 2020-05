Va rata reluarea sezonului din Bundesliga pentru că a ieșit la supermarket să-și cumpere pastă de dinți

Antrenorul echipei Augsburg, Heiko Herrlich, a încălcat regulile de izolare şi va rata reluarea campionatului german, după ce a ieşit din hotel să-şi cumpere pastă de dinţi, informează AFP.





"Am făcut o greşeală când am ieşit din hotel. Chiar dacă am respectat toate măsurile de igienă la ieşirea din hotel, nu pot să mă întorc”, a recunoscut Herrlich, care a mers la un supermarket să-şi cumpere pastă de dinţi şi cremă de piele.



Tehnicianul de 48 de ani, care a fost tratat pentru o tumoră cerebrală în 2000, a recunoscut, de asemenea, că este "un pacient cu risc".



Pentru a obţine dreptul de a relua meciurile sâmbătă, Bundesliga a promis să se supună unui protocol sanitar draconic, care acoperă aproape toate aspectele vieţii jucătorilor.



Întreruptă la 13 martie din cauza pandemiei de Coronavirus, Bundesliga se reia sâmbătă, cu meciurile etapei a XXVI-a. Augsburg evoluează, sâmbătă, de la ora 16.30, pe teren propriu, cu Wolfsburg.



Heiko Herrlich a fost numit, la 10 martie, antrenor principal al echipei FC Augsburg, în locul lui Martin Schmidt, demis din cauza rezultatelor slabe.



Herrlich a semnat un contract până în 2022.



FC Augsburg este pe locul 14 în Bundesliga, având un avans de doar cinci puncte faţă de Fortuna Düsseldorf, ocupanta locului 16, de baraj, informează News.ro.