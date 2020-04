Una dintre cele mai sugestive fotografii ale zilei vine de la Buenos Aires, acolo unde până și statuia lui Diego Armando Maradona poartă mască în timpul pandemiei de coronavirus.



În Argentina, în mod simbolic până și unele statui poartă mască de protecție. Pe lângă cea a lui Maradona, de protecție nu a scăpat nici statuia legendarului pilot de Formula 1 Juan Manuel Fangio.



Diego Maradona’s statue located in Buenos Aires is wearing a mask to raise awareness of the importance of its use to prevent the spread of the coronavirus. pic.twitter.com/NjehroqIHz