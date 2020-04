Dinamo are nevoie de bani. Florin Prunea: "E greu să mai opreşti bulgărele după ce pleacă la vale"

Florin Prunea, preşedintele echipei Dinamo, a dezvăluit că situaţia clubului este una critică. Oficialul din Ştefan cel Mare a precizat că patronul Ionuţ Negoiţă i-ar fi spus că are nevoie de bani, potrivit Mediafax.În plus, Prunea a spus dacă nu exista epidemia de coronavirus unele cluburi din România nu ar mai fi făcut faţă plăţilor salariilor."Ultima dată am vorbit cu dânsul acum două săptămâni. Mi-a spus că trebuie găsite surse de finanţare, pentru că e greu să mai opreşti acest bulgăre după ce pleacă la vale. Eu mai vorbesc şi cu ceilalţi conducători. Dacă nu venea această criză, multe cluburi oricum intrau în incapacitate de plată. Acum sunt blocaţi şi nişte bani din drepturile TV. Mie mi se pare că anumite cluburi abia aşteptau să se întâmple ceva, ca să poată umbla la contractele jucătorilor", a spus Prunea.