Soluția disperată a unui club din Premier League pentru ca sezonul să fie reluat în plină pandemie de coronavirus

Conducătorii Premier League caută cu disperare soluţii ca sezonul întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus să fie dus la bun sfârşit, iar în această perioadă chiar și cele mai ciudate soluții pot ajunge la masa discuțiilor.







Conform presei engleze care citează The Athletic, un club din Premier League a venit cu o soluție clară pentru ca sezonul în curs să poată fi terminat: meciurile să se dispute în China, țară unde Covid-19 dă semne că ar fi ținut sub control în aceste momente.



Vineri, reprezentanţi ai celor 20 de cluburi din Prmier League se vor întruni într-o videoconferinţă pentru a discuta soluţii de salvare a sezonului şi de a evita pierderea unei cote de 762 de milioane de lire sterline (870 de milioane de euro) din drepturile TV.



Continuarea sezonului în Anglia este din ce în ce mai greu de realizat. Mai multe cluburi, între care Manchester City, Manchester United şi Chelsea, şi-au arătat disponibilitatea ca propriile stadioane să fie transformate în spitale temporare, pentru a ajuta sistemul naţional de sănătate în lupta împotriva coronavirusului.



În acest context, o grupare propune ca meciurile să se dispute la o distanţă de peste 8.000 de kilometri, într-o ţară care are şi infrastructura necesară pentru a organiza astfel de partide.



Reprezentantul unui alt club consideră soluţia nefezabilă: "Nu are niciun sens, este o idee nebună şi sper ca va fi repede respinsă. Dacă am lua acum Premier League şi l-am muta într-o altă parte a lumii, am fi măcelăriţi cu siguranţă. Unii ne-au acuzat că trăim într-o bulă şi tind să le dau dreptate".



Campionatul Premier League este oprit până la 30 aprilie, însă cluburile vor anunţa, vineri, prelungirea suspendării, transmite News.ro.