VIDEO Stan Wawrinka și-a petrecut ziua de naștere în izolare, alături de clonele sale

Stan Wawrinka a împlinit sâmbătă 35 de ani, dar prietenii nu i-au fost alături, din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru a nu se simți singur, elvețianul a creat un nou videoclip cu clonele sale, spre amuzamentul fanilor.







În această perioadă, Wawrinka este foarte activ pe rețelele sociale, iar postările sale sunt cu adevărat originale. După ce și-a prezentat "partenerii de antrenament", acesta i-a invitat și la sărbătorirea celor 35 de ani.







Stan Wawrinka are în palmares 16 titluri, dintre care trei de Grand Slam: Australian Open (2014), Roland Garros (2015) și US Open (2016). Cea mă bună clasare din cariera elvețianului a fost locul 3 (în 2014). În prezent, Stan se află pe locul 17 ATP. El a câștigat din tenis $34,278,627 și are un bilanț de 523 de victorii și 301 înfrângeri.





Ultimul meci jucat de Stan Wawrinka a fost la 28 februarie, când a fost învins de bulgarul Grigor Dimitrov, scor 6-4, 6-4, în sferturile turneului de la Acapulco (Mexic, hard).







Tenisul a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus, iar ATP și WTA speră ca meciurile din 2020 să fie reluate odată cu debutul sezonului de iarbă.







Vezi mai jos ce a ieșit la aniversarea lui Wawrinka: