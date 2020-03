Luis Enrique și revenirea la Barcelona - Ce spune antrenorul care a adus ultimul trofeu Champions League pe Camp Nou

"Cred că pot antrena oriunde am fost înainte. Am lăsat ușile deschise la toate echipele. Perioada petrecută la Barcelona a fost minunată și voi fi întotdeauna recunoscător. Sunt foarte norocos că am fost la un club care mi-a oferit totul atâția ani", a declarat Luis Enrique, potrivit AS.







De-a lungul carierei de antrenor, Luis Enrique a pregătit formații precum AS Roma (2011-2012), Celta Vigo (2013-2014) și Barcelona (2014-2017). Cel mai mare succes l-a cunoscut pe Camp Nou, acolo unde și-a trecut în palmares nouă trofee: două titluri de campion al Spaniei (2015 și 2016), trei Cupe ale Spaniei (2015, 2016 și 2017), Supercupa Spaniei (sezonul 2016/17), Liga Campionilor (2015), Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor, ultimele două tot în 2015.



Vrea să câștige trofee cu naționala Spaniei









Spania face parte din Grupa E, alături de Suedia, Polonia și una dintre următoarele naționale: Bosnia Herţegovina/Slovacia/Irlanda/Irlanda de nord.





Spania a câștigat de trei ori Campionatul European, în 1964, 2008 și 2012. Ibericii au mai disputat o finală, în 1984.







"Trebuie să încercăm să ne pregătim pentru Euro în cel mai bun mod și să ne recuperăm, ținând cont că suntem la vânătoare de trofee.





Văd echipa națională capabilă să câștige trofee - de fapt, aceasta este una dintre provocările la care mă gândesc ca antrenor principal al Spaniei. Nu am ascuns niciodată acest lucru, dar este evident că ne aflăm într-un proces. Și există un grup de alte echipe naționale cu potențial mare.





Facem parte din acest grup de șase sau șapte echipe naționale care își pot îndeplini obiectivele - evoluția noastră va spune dacă putem ajunge acolo sau nu", a spus Luis Enrique.







Care sunt condițiile pentru ca un jucător să fie convocat la naționala Spaniei





"Pentru ca un jucător să fie convocat la echipa națională, trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând, ei trebuie să joace la echipa lor, să joace bine, să își compare nivelul cu alți jucători și apoi să se potrivească la ceea ce ne dorim. Williams (Inaki Williams de la Athletic Bilbao) este un mare atacant și poate primi o convocare. Chemăm jucători care pot contribui și sunt încântat că apar jucători noi care pot fi convocați", a mai spus selecționerul Spaniei.