Aleksander Ceferin, după amânarea Euro 2020: "UEFA a suportat cel mai mare sacrificiu"

Sănătatea fanilor, a membrilor staff-ului, a jucătorilor trebuie să reprezinte prioritatea noastră. Tocmai de aceea, UEFA a propus variante pentru ca sezonul competiţional să se încheie în siguranţă şi sunt mândru de reacţia colegilor mei din întreaga Europă. A existat un adevărat spirit de cooperare, cu toţii recunoscând faptul că este nevoie de sacrificii pentru a obţine cele mai bune rezultate.





A fost important ca UEFA, în calitate de for guvernant al fotbalului european, să conducă acest proces şi să suporte cel mai mare sacrificiu. Reprogramarea EURO 2020 are un mare preţ, dar vom face tot ce putem mai bine pentru ca finanţarea vitală pentru fotbalul de bază, fotbalul feminin şi dezvoltarea jocului de fotbal în toate cele 55 de ţări să nu fie afectată. Principiul care ne-a ghidat în asumarea acestei decizii pentru binele fotbalului european, ca un întreg, a fost deasupra profitului.





Fotbalul reprezintă o importantă forţă în societate. Gândul de a sărbători un festival paneuropean cu stadioanele goale, cu zone dedicate fanilor pustii, în vreme ce întreg continentul se află în izolare, este unul trist, pe care nu l-am putut accepta la aniversarea de 60 de ani a competiţiei.





Aş dori să mulţumesc Asociaţiei Cluburilor Europene, Ligilor Europene şi FIFPro Europa pentru contribuţia şi cooperarea lor. De asemenea, doresc să le mulţumesc din toată inima celor 55 de asociaţii naţionale, preşedinţilor şi secretarilor generali, precum şi colegilor din Comitetul Executiv pentru susţinerea şi deciziile înţelepte. Ultimele detalii vor fi stabilite în următoarele săptămâni, dar principiile de bază au fost agreate, iar acesta reprezintă un real pas înainte. Am dovedit că suntem lideri responsabili. Am dat dovadă de solidaritate şi unitate. O misiune mai presus de profit. Am reuşit acest lucru astăzi.





Aş dori să îi mulţumesc şi lui Alejandro Dominguez şi CONMEBOL, care au fost de acord să reprogrameze Copa America 2020 pentru a respecta recomandările instituţiilor de sănătate publică de a pune în aplicare măsuri extreme şi ca urmare a amânării EURO 2020. Acest lucru înseamnă că toate cluburile şi ligile din Europa vor avea jucătorii la dispoziţie cât mai mult timp. Aceste eforturi comune şi, în special, această decizie este apreciată de întreaga comunitate fotbalistică din Europa.





Doresc să mulţumesc FIFA şi preşedintelui Gianni Infantino, care s-a oferit să facă tot ce îi stă în puteri pentru a pune în aplicare noul calendar. În faţa acestei situaţii de criză, fotbalul şi-a arătat cea mai frumoasă faţă, una plină de solidaritate şi toleranţă”, a declarat Ceferin, potrivit frf.ro.





UEFA a anunţat, marţi, amânarea UEFA EURO 2020, programată iniţial în lunile iunie şi iulie ale acestui an. Această măsură va permite încheierea tuturor competiţiilor interne care, în prezent, sunt suspendate din cauza pandemiei COVID-19.





Toate competiţiile şi partidele organizate de UEFA (inclusiv amicale) la nivel de club sau echipe naţionale, atât masculine, cât şi feminine, sunt suspendate până în momentul luării unei noi decizii. Play-off-ul UEFA EURO 2020 şi meciurile internaţionale amicale programate la finalul lunii martie se vor disputa în fereastra internaţională de la începutul lunii iunie, sub rezerva revizuirii situaţiei.





Un grup de lucru format din reprezentanţi ai ligilor profesioniste şi ai cluburilor va analiza soluţiile disponibile pentru a permite încheierea competiţiilor din actualul sezon şi punerea în aplicare a deciziilor luate marţi.





Deciziile luate de Comitetul Executiv UEFA au venit ca urmare a videoconferinţei cu preşedinţii şi secretarii generali ai celor 55 de asociaţii naţionale, reprezentanţi Asociaţiei Cluburilor Europene, Ligilor Europene şi FIFPro Europa pe care preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a convocat-o cu scopul de a găsi un plan de deblocare a programului competiţional afectat de răspândirea virusului pe continent.





UEFA EURO 2020 era programat să se desfăşoare în 12 oraşe din Europa între 12 iunie şi 12 iulie 2020. Datele noi propuse sunt 11 iunie – 11 iulie 2021. UEFA reasigură cumpărătorii de bilete că, în cazul în care nu vor putea participa la turneu în 2021, li se va restitui suma plătită. Pe parcursul următoarei luni, mai multe informaţii privind rambursarea vor fi comunicate cumpărătorilor prin intermediul emailului şi pe euro2020.com/tickets.





Decizii cu privire la datele de disputare a competiţiilor UEFA, la nivel de club sau echipe naţionale (masculin şi feminin) vor fi luate şi comunicate în timp util, scrie News.ro.

"Ne ocupăm de soarta unui sport pentru care mulţi trăiesc şi respiră şi care a fost oprit de acest adversar invizibil care se mişcă atât de repede. În momente ca acesta, comunitatea fotbalului trebuie să dea dovadă de responsabilitate, unitate, solidaritate şi altruism.