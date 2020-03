Conducătorii din Serie A, criticați pentru că nu suspendă campionatul

Coronavirus

Alte patru partide programate duminică, inclusiv derbiul Juventus - Inter Milano, s-au desfăşurat conform programului, fără spectatori. Iar luni mai este un meci, Sassuolo - Brescia, şi nu sunt semne că nu se joacă.





Rezultatele înregistrate duminică în Serie A (etapa 26):





Juventus - Inter 2-0

Udinese - Fiorentina 0-0

AC Milan - Genoa 1-2

Sampdoria - Verona 2-1

Parma - Spal 0-1









"Lumea fotbalului se simte imună la reguli şi sacrificii. Astăzi (n.r. - duminică), meciurile s-au disputat din cauza unui act iresponsabil al Ligii Serie A şi al preşedintelui Paolo dal Pino. Îi sfătuim pe italieni să stea acasă",Anterior, el afirmase că nu are rost ca fotbalul să continue, după ce 16 milioane de persoane au fost plasate în carantină, în nordul Italiei.Săptămâna trecută, guvernul italian a stabilit că evenimentele sportive din ţară se pot disputa cu porţile închise până la 3 aprilie, dar restricţiile sporite anunţate, duminică, l-a făcut pe Spadafora să ceară suspendarea imediată a meciurilor de fotbal, măsură împărtăşită şi de sindicatul jucătorilor (AIC).Solicitarea lui Spadafora i-a prins pe tunel, la ieşirea de la vestiare, pe jucătorii echipelor Parma şi Spal, care urmau să se întâlnească duminică, în etapa a XXVI-a a Serie A.Fotbaliştii au revenit la vestiare şi au aşteptat o decizie privind disputarea sau nu a meciului. În cele din urmă, liga a decis ca partida să se joace, iar întâlnirea a început cu 75 de minute întârziere.Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) are programtă o reuniune pe tema coronavirsului abia marţi.AIC a protestat faţă de decizia ca partidele să continue."Semnele pe care instituţiile sportive le trimit sunt groaznice. Este periculos să călătoreşti în şi din zonele roşii, este periculos să joci fotbal, este periculos să dai mâna. Echipele au ieşit şi au jucat astăzi, din păcate din sentimentul datoriei faţă de cei care nu au curajul de a decide că fotbalul nu este o excepţie când vine vorba de coronavirus",Lega Serie A acuză AIC că a intervenit eronat cerând suspendarea meciurilor, fără a respecta deciziile guvernului, care permiteau ca jocurile să se dispute fără spectatori."Întârzierea startului meciului Parma - Spal a fost cauzată de cererea FIGC pentru o discuţie urgentă, la solicitarea AIC. Contrar a ceea ce era în decretul guvernamental, care autorizează meciurile din Serie A să se joace cu porţile închise, AIC a cerut cu câteva minute înaintea startului jocului suspendarea campionatului şi a ameninţat cu o grevă a jucătorilor. Cererea a pus întregul sistem, care era deja rău obstrucţionat de situaţia de urgenţă, sub o serioasă ameninţare, putând afecta totodată plata salariilor jucătorilor",De asemenea, Lega Serie A acuză guvernul italian că a emis "declaraţii contradictorii repetate", care au "sporit starea generală de confuzie".Italia este ţara europeană afectată cel mai mult de coronavirus, înregistrându-se peste 7.300 de cazuri de îmbolnăvire şi 366 de decese.