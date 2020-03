VIDEO Bayern Munchen, la patru puncte în fața Borussiei Dortmund (2-0 vs Augsburg)

Bundesliga

Bayern a jucat într-un echipament special pentru a sărbători 120 de ani de existență.Golurile au fost înscrise de Thomas Muller ('53) și Leon Goretzka ('90+1).În minutul 89, Florian Niederlechner a marcat, dar reușita nu a fost validată (atacantul lui Augsburg se afla în poziție de ofsaid).Paderborn vs1-2vs Frankfurt 4-0Wolfsburg vs RB Leipzig 0-0Hertha vs Bremen 2-2vs Union Berlin 3-1Schalke vs Hoffenheim 1-1Monchengladbach vs1-2vs Augsburg 2-0Mainz vs Dusseldorf 1-1