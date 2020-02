VIDEO Seria victoriilor a luat sfârșit - Liverpool, prima înfrângere a sezonului în Premier League

Watford a pus capăt seriei de 18 victorii la rând reușite de Liverpool în actualul sezon din Premier League. "Cormoranii" au pierdut la scor de neprezentare (3-0), pe Vicarage Road, înregistrând astfel prima înfrângere în această ediție a campionatului din Anglia.

Golurile victoriei au fost semnate de Ismaila Sarr 54', 60' și Troy Deeney 72'.

Liverpool era neînvinsă în primele 27 de etape jucate în actualul sezon din Premier League: 26 victorii și o remiză (1-1 cu Manchester United, la 20 octombrie 2019).



"Cormoranii" mai aveau nevoie de o victorie pentru a doborî recordul de succese consecutive într-un singur sezon din Premier League. În etapa precedentă, echipa lui Klopp a egalat performanța lui Manchester City, care a bifat 18 victorii la rând în perioada august - decembrie 2017.

În ciuda eșecului, Liverpool este lider detașat în Premier League. În acest moment, distanța față de Manchester City (ocupanta locului 2) rămâne tot de 22 de puncte, dar "cetățenii" au un meci mai puțin disputat. "Cormoranii" mai au nevoie de 12 puncte pentru a-și asigura titlul de campioană.



Programul lui Liverpool până la finalul campionatului:

7 martie: Liverpool - Bournemouth

16 martie: Everton - Liverpool

21 martie: Liverpool - Crystal Palace

05 aprilie: Manchester City - Liverpool

12 aprilie: Liverpool - Aston Villa

20 aprilie: Brighton - Liverpool

25 aprilie: Liverpool - Burnley

02 mai: Arsenal - Liverpool

09 mai: Liverpool - Chelsea

17 mai: Newcastle - Liverpool



Rezultatele înregistrate sâmbătă în Premier League:

Brighton - Crystal Palace 0-1

Bournemouth - Chelsea 2-2

Newcastle - Burnley 0-0

West Ham - Southampton 3-1

Watford - Liverpool 3-0



Vor avea loc duminică:



16:00 Everton - Manchester Utd

16:00 Tottenham - Wolves



