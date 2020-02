​LiveText Sevilla vs CFR Cluj (de la 22:00) - Echipele de start

Europa League, 16-imi

A fost 1-1 în tur, într-un meci în care CFR-ul a fost egalată în minutul 82. Chiar și cu o victorie, lucrurile nu s-ar fi schimbat prea mult, spune Dan Petrescu. Sevilla este favorită certă la calificarea în optimile Europa League, dar Ciprian Deac și compania speră într-o minune pe "Ramón Sánchez Pizjuán". Sevilla vs CFR este în direct pe Digi, Telekom și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro de la ora 22:00.





Sevilla: Bond - Navas, Kounde, Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Gudelj - Suso, De Jong, Ocampos. Antrenor: Julen Lopetegui

Rezerve: Pastor - S. Gomez, Rony Lopes, Nolito, Banega, Escudero, En-Nesyri

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Burcă, Vinicius, Camora - Bordeianu, Păun - Deac, Păun, Omrani - L. Traore. Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve: Sandomierski - Luis Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Cestor, Rondon