Liverpool, la 12 puncte distanță de titlu - Ce spune Klopp despre recordurile "cormoranilor" din acest sezon

Liverpool este neînvinsă în 27 de meciuri jucate în acest sezon din Premier League și se apropie cu pași repezi de titlul de campioană. "Cormoranii" mai au nevoie de 12 puncte pentru a pune mâna pe trofeu. Jurgen Klopp a declarat că nu ar fi crezut că este posibil ca echipa sa să aibă un avans atât de mare înaintea ultimelor 11 partide, dar rămâne rezervat. "Următoarele trei puncte sunt întotdeauna cele mai grele", a spus germanul.





Ce a spus Klopp despre recordurile lui Liverpool





"Acum câțiva ani, trei sau patru, poate la început, am spus că vrem să ne scriem propriile povești, că vrem să ne creăm propria istorie. Evident, băieții au luat asta într-adevăr în serios și totul este perfect, dar acest lucru nu este prea important în acest moment.





Cifrele sunt incredibile, atât de dificile. Am spus-o de câteva ori, am vorbit despre jocuri minunate, geniale, am vorbit despre jocuri grele, dificile. Știm cu toții că este ceva special, dar suntem în situaţia în care vrem să ne recuperăm şi să ne pregătim următorul meci.





Următorul adversar este nerăbdător şi vrea să lupte cu noi, tot stadionul lui Watford va fi plin pentru noi, aşa e normal. Va fi o atmosferă specială şi trebuie să fim 100% pregătiţi. Am văzut băieții în seara asta, sunt pregătiți să lupte și atâta timp cât suntem cu adevărat gata de luptă, nimeni nu ar trebui să-și facă griji, dar mai avem mult de lucru, a declarat Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool.





Liverpool, la 12 puncte distanță de titlu





"Următoarele trei puncte sunt întotdeauna cele mai grele - a fost întotdeauna așa și nu am avut niciodată altă viziune. Ar fi cu adevărat ciudat dacă am spune acum că următoarele 12 puncte sunt atât de dificile ... sunt dificile, ați văzut-o în seara asta. Dacă am fi pierdut în această seară, toată lumea ar fi spus „două înfrângeri la rând”, sub presiune la Watford - suntem încă sub presiune la Watford, pentru că sunt buni, sunt foarte buni.





Le-am văzut jocul cu United, ar fi putut să marcheze primii prin Troy Deeney și apoi au avut momente foarte bune. Au jucat foarte bine și vor lupta pentru tot, deoarece în acest moment toată lumea luptă pentru tot.





Aș fi putut să-mi doresc o poziție mai bună înaintea ultimelor 11 partide? Nu, nu aș fi crezut niciodată că este posibil, dar fiecare dintre victorii este într-adevăr dificilă și respectăm asta foarte mult. Nu ne așteptăm la un joc ușor, trebuie doar să fim pregătiți pentru cea mai grea muncă", a spus tehnicianul liderului din Premier League.



Recordurile lui Liverpool în actualul sezon

Cel mai bun start. Liverpool a acumulat 64 de puncte în primele 21 de etape ale campionatului, cele mai multe obținute vreodată de vreo echipă din primele cinci campionate din Europa. "Cormoranii" au continuat seria câștigătoare cu alte șase victorii, adunând 79 de puncte în 27 de meciuri jucate. Liverpool are o linie de clasament de invidiat până în acest moment: 26 victorii și o remiză (1-1 cu Manchester United, la 20 octombrie 2019). Golaveraj: 64-17.

Cele mai multe puncte câștigate în 38 de meciuri. După succesul cu 1-0 în fața celor de la Tottenham Hotspur, la 11 ianuarie, Liverpool a stabilit un record de 104 puncte în 38 de meciuri din Premier League. "Cormoranii" au doborât astfel recordul de 102 puncte deținut de Manchester City (în 2018) și Chelsea (2005). De la ultimul meci pierdut în Premier League (1-2 cu Manchester City, pe Etihad Stadium, la 3 ianuarie 2019), "cormoranii" au adunat 122 de puncte din 132 posibile. Cele mai multe victorii consecutive pe teren propriu în Premier League. Liverpool a bifat luni a 21-a victorie la rând pe Etihad Stadium în campionat, 3-2 cu West Ham United. Recordul de victorii consecutive în Premier League era deținut de Manchester City. "Cetățenii" bifaseră 20 de succese la rând în perioada 2011-2012. La o victorie distanță de un alt record. Liverpool a ajuns la 18 victorii consecutive în actuala ediție a campionatului. Această performanță este sinonimă cu egalarea recordului stabilit de Manchester City în perioada august - decembrie 2017, în ceea ce privește numărul de victorii consecutive într-un singur sezon din Premier League. Liverpool mai are nevoie de 12 puncte pentru a-și asigura titlul





Au mai rămas 11 etape de disputat în Premier League, iar Liverpool mai are nevoie de doar 12 puncte pentru a-și asigura titlul de campioană. Formația lui Klopp este lider detașat, cu 79 de puncte, la 22 de lungimi față de Manchester City, ocupanta locului secund.





Echipa care a câștigat cel mai devreme titlul în Premier League este Manchester United, la 14 aprilie 2001. Dacă va continua seria victoriilor, Liverpool își va adjudeca titlul în luna martie.





Liverpool a cucerit de-a lungul timpului 18 titluri de campioană a Angliei: 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90.







Cum arată clasamentul din Premier League





1. Liverpool 79 puncte (golaveraj 64:17)

2. Manchester City 57 (68:29)

3. Leicester 50 (54:27)

4. Chelsea 44 (45:37)

5. Manchester United 41 (41:29)





Ultimele 18 meciuri jucate de Liverpool în Premier League





Golaveraj: 43-11





1. Liverpool - Tottenham 2-1

2. Aston Villa - Liverpool 1-2

3. Liverpool - Manchester City 3-1

4. Crystal Palace - Liverpool 1-2

5. Liverpool - Brighton 2-1

6. Liverpool - Everton 5-2

7. Bournemouth -Liverpool 0-3

8. Liverpool - Watford 2-0

9. Leicester - Liverpool 0-4

10. Liverpool - Wolves 1-0

11. Liverpool - Sheffield United 2-0

12. Tottenham - Liverpool 0-1

13. Liverpool - Manchester United 2-0

14. Wolves - Liverpool 1-2

15. West Ham - Liverpool 0-2

16. Liverpool - Southampton 4-0

17. Norwich - Liverpool 0-1

18. Liverpool - West Ham 3-2







Partidele rămase de disputat:





29 februarie: Watford - Liverpool

7 martie: Liverpool - Bournemouth

16 martie: Everton - Liverpool

21 martie: Liverpool - Crystal Palace

05 aprilie: Manchester City - Liverpool

12 aprilie: Liverpool - Aston Villa

20 aprilie: Brighton - Liverpool

25 aprilie: Liverpool - Burnley

02 mai: Arsenal - Liverpool

09 mai: Liverpool - Chelsea

17 mai: Newcastle - Liverpool