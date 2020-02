​VIDEO AS Roma, victorie categorică vs Lecce / Lazio rămâne aproape de liderul Juventus

Serie A

Partidele Atalanta vs Sassuolo, Hellas Vérona vs Cagliari, Inter vs Sampdoria Genova şi Torino vs Parma, care ar fi trebuit să aibă loc tot duminică, au fost amânate din cauza coronavirusului, potrivit News.ro.

Lazio s-a impus cu greu în fața echipei Genoa, scor 3-2, în deplasare. Marusic '2, Immobile '51 și Cataldi '71 au înscris pentru echipa lui Ștefan Radu, în timp ce Cassata '57 și Criscito '89 (penalti) au marcat pentru gazde. Vezi aici reușitele. În urma acestui rezultat, Lazio rămâne la un punct în spatele liderului Juventus Torino.AS Roma a câștigat fără probleme, scor 4-0, duelul cu Lecce, disputat pe teren propriu. Pentru formația lui Fonseca au marcat Under '13, Mkhitaryan '37, Dzeko '69 și Kolarov '80.Victoria din etapa a 25-a o menține pe AS Roma în apropierea locurilor de Champions League (locul 5, la trei puncte în spatele Atalantei).1. Juventus 25 meciuri (48-24 golaveraj) 60 puncte2. Lazio 25 (58-23) 593. Inter 24 (49-22) 544. Atalanta 24 (63-32) 455. AS Roma 25 (47-32) 426. Napoli 25 (39-35) 367. AC Milan 25 (27-32) 36 etc.