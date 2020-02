​Champions League: Tottenham, confruntare dificilă cu Leipzig / Duel între surprizele Atalanta și Valencia

Tottenham, finalista sezonului trecut, are parte de o misiune foarte dificilă în optimile Champions League. Jose Mourinho nu va avea la dispoziție jucători de bază (Harry Kane și Heung-Min Son sunt accidentați), pe noul White Hart Lane, împotriva celor de la Leipzig, echipă clasată pe locul secund în Bundesliga. În cealaltă confruntare a serii, debutanta Atalanta (cel mai bun atac din Serie A) va întâlni, pe stadionul San Siro din Milano, o echipă rănită a Valenciei.





Tottenham vs RB Leipzig (22:00) / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Echipe probabile:





Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Tanganga; Winks, Ndombélé; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas

Absenți: Kane, Sissoko, Son (accidentați)

Incerți: Lamela, Davies









Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Laimer, Haidara; Forsberg, Sabitzer; Werner, Schick

Absenți: Adams, Kampl, Konaté, Orban, Upamecano (suspendat)

Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: Haidara





Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți), Halil Umut Meler (al patrulea oficial); Mete Kalkavan (VAR), Abdulkadir Bitigen (asistent VAR) - toți din Turcia.





Ultimele cinci partide:

Tottenham: patru victorii, o remiză

Aston Villa - Tottenham 2-3

Tottenham - Southampton 3-2

Tottenham - Manchester City 2-0

Southampton - Tottenham 1-1

Tottenham - Norwich 2-1

Leipzig: o victorie, două remize, două înfrângeri

Leipzig - Bremen 3-0

Bayern - Leipzig 0-0

Frankfurt - Leipzig 3-1

Leipzig - Monchengladbach 2-2

Frankfurt - Leipzig 2-0





Rezultatele din faza grupelor:





Tottenham: locul 2 în Grupa B (Bayern Munchen, Olympiakos, Steaua Roșie Belgrad): trei victorii, o remiză, două înfrângeri; Golaveraj: 18-14





Leipzig - locul 1 în Grupa G (Lyon, Benfica, Zenit): trei victorii, două remize, o înfrângere; Golaveraj: 10-8









Situația celor două echipe în campionat:





Tottenham: locul 5 în Premier League (40 de puncte - 11 victorii, 7 remize, 8 înfrângeri); Golaveraj: 43-34





Leipzig: locul 2 în Bundesliga (45 de puncte - 13 victorii, 6 remize, 3 înfrângeri); Golaveraj: 56-25









De știut:

În sezonul precedent, Tottenham a ajuns până în ultimul act al Champions League, după ce a trecut dramatic de Manchester City în semifinale (grație golurilor înscrise în deplasare). Echipa, antrenată atunci de Pochettino, a pierdut prima sa finală europeană în fața rivalilor de la Liverpool (a fost 2-0 pentru "cormorani").

Tottenham se află doar pentru a patra oară în optimile competiției (a trecut de două ori mai departe). În sezonul 2010/2011, clubul englez a trecut de AC Milan, iar cu două sezoane în urmă a fost eliminată de Juventus (4-3 la general).

Înaintea înfrângerii suferite în fața lui Bayern Munchen (etapa a doua din grupe), Tottenham avea patru victorii consecutive în fața echipelor din Germania (toate au venit împotriva Borussiei Dortmund).

Leipzig se află la a treia campanie europeană (al 31-lea meci). Nemții au debutat în Champions League în sezonul 2017/2018 (au adunat șapte puncte și au ocupat locul trei într-o grupă din care au mai făcut parte Beșiktaș, Porto și Monaco). În același an, Leipzig s-a oprit în sferturile Europa League (învinsă de Marseille).

Pentru Leipzig, aceasta este prima confruntare europeană cu o echipă din Anglia.





Ce au spus cei doi antrenori:





"Situația (n.r. accidentarea lui Heung-Min Son) nu putea fi mai rea din punct de vedere al opțiunilor. Nu putem face nimic în asemenea cazuri. Vom utiliza jucătorii pe care îi avem la dispoziție. Jucătorii vor da totul, asta fac ei. Au existat perioade când îmi făceam griji că nu am opțiuni ofensive pe bancă, acum nu am opțiuni ofensive pe teren" - Jose Mourinho, antrenor Tottenham.





"Sunt puțin emoționat înaintea fiecărui meci. Dar acesta nu este cel mai important meci din istoria clubului. Desigur, ne dorim să ajungem în sferturi, dar prima oară trebuie să negociem returul. Am foarte mult respect pentru Jose Mourinho. A câștigat o grămadă de titluri și a avut o influență uriașă asupra fotbalului european" - Julian Nagelsmann, antrenor Leipzig.

Atalanta vs Valencia (22:00) / Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport

Echipe probabile:





Atalanta: Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gómez, Iličić; Zapata

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: de Roon, Djimsiti, Iličić









Valencia: Doménech; Gayà, Diakhaby, Mangala, Wass; Parejo, Kondogbia, Ferrán Torres, Soler; Guedes, Maxi Gómez

Absenți: Florenzi, Coquelin, Rodrigo, Garay, Piccini, Vallejo (accidentați), Lee (nespecificat), Gabriel (suspendat)

Incerți: Gameiro, Cheryshev, Cillessen

Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: Wass

Arbitri: Michael Oliver (central), Stuart Burt, Simon Bennett (asistenți), Martin Atkinson (al patrulea oficial); Chris Kavanagh (VAR), Craig Pawson (asistent VAR) - toți din Anglia.





Ultimele cinci partide:

Atalanta: trei victorii, o remiză, o înfrângere

Atalanta - AS Roma 2-1

Fiorentina - Atalanta 1-2

Atalanta - Genoa 2-2

Torino - Atalanta 0-7

Atalanta - SPAL 1-2

Valencia: două victorii, o remiză, două înfrângeri

Valencia - Atletico 2-2

Getafe - Valencia 3-0

Valencia - Celta 1-0

Valencia - Barcelona 2-0

Mallorca - Valencia 4-1





Rezultatele din faza grupelor:





Atalanta - locul 2 în Grupa C (Manchester City, Șahtior Donețk, Dinamo Zagreb): două victorii, o remiză, trei înfrângeri; Golaveraj: 8-12

Valencia - locul 1 în Grupa H (Chelsea, Ajax Amsterdam, Lille): trei victorii, două remize, o înfrângere; Golaveraj: 9-7









Situația celor două echipe în campionat:

Atalanta: locul 4 în Serie A (45 de puncte - 13 victorii, 6 remize, 5 înfrângeri); Golaveraj: 63-31

Valencia: locul 7 în LaLiga (38 puncte - 10 victorii, 8 remize, 6 înfrângeri); Golaveraj: 35-34









De știut:

Atalanta se află la debutul în Champions League, în timp ce Valencia speră să ajungă în sferturi pentru prima oară după 13 ani (este pentru a patra oară în optimi, ultima dată trecând de grupe în sezonul 2012/2013).

Atalanta va disputa al 42-lea meci într-o competiție europeană (a șaptea campanie). Italienii au ajuns în semifinalele Cupei Cupelor UEFA (1987/1988) și în sferturile Cupei UEFA (1990/1991).

Valencia a ajuns în finala Champions League în două sezoane consecutive: 1999/2000 (0-3 vs Real Madrid) și 2000/2001 (1-1, 4-5 la loviturile de departajare vs Bayern Munchen).





Ce au spus cei doi antrenori:





"Champions League este o competiție emoționantă, trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru. Totul este pregătit pentru ca noi să jucam un meci foarte bun, este bine să gândești pozitiv, chiar dacă trebuie să evităm să exagerăm cu euforia.





Valencia are calitate. Le-a bătut pe Ajax și Chelsea în deplasare, așa că poate fi periculosă. Totuși, trebuie să ne concentrăm pe fotbalul nostru. Toți jucătorii sunt disponibili și nu mai avem răbdare" - Gian Piero Gasperini, antrenor Atalanta.





"Întâlnim o echipă foarte ofensivă, cu cele mai multe goluri înscrise în Serie A și Europa, care are parte de un sezon magnific. Ei iubesc să urce în atac. În ciuda absențelor din formația noastră, vom încerca să ne descurcăm cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție.





Forma noastră în deplasare nu este bună în general, dar am avut rezultate bune în deplasare în această competiție - victorii în Londra și Amsterdam (1-0 vs Chelsea și Ajax). Am jucat bine în Champions League. Acum suntem foarte concentrați pe această confruntare" - Albert Celades, antrenor Valencia.