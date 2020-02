VIDEO Chelsea - Manchester United 0-2 / Echipa lui Frank Lampard a avut două goluri anulate

Manchester United a învins-o din nou pe Chelsea, pentru a treia oară în acest sezon. "Diavolii" s-au impus cu 2-0 pe Stamford Bridge într-un meci în care londonezii au avut două goluri anulate (etapa 26 din Premier League).

Manchester United a câștigat grație golurilor marcate de Anthony Martial (45) şi Harry Maguire (66).

Londonezii au înscris și ei de două ori, dar niciun gol nu a fost validat după ce centralul Anthony Taylor a apelat la arbitrajul video. În minutul 56, reușita lui Kurt Zouma a fost anulată din cauza unui fault, iar un gol marcat de Giroud în minutul 77 nu a fost validat pe motiv de offside.

În clasamentul din Premier League, Chelsea este pe locul 4, cu 41 de puncte, iar United ocupă locul 7, cu 38 de puncte.



Pentru Manchester United a fost a treia victorie contra lui Chelsea în acest sezon. În tur, formația lui Ole Gunnar Solskjær s-a impus cu 4-0. Celălalt succes a fost obținut în optimile Cupei Ligii Angliei, scor 2-1.

În Premier League, Chelsea are patru etape consecutive fără victorie: două remize (2-2 cu Arsenal și 2-2 cu Leicester) și două înfrângeri (0-1 cu Newcastle și 0-2 cu Manchester United).



Rezumatul meciului Chelsea vs Manchester United:

Watch all of the best bits from our third victory over Chelsea this season \uD83C\uDF7F#MUFC #CHEMUN pic.twitter.com/TNXDQzJpjg