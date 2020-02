Jurgen Klopp și modelul pe care îl implementează la Liverpool - Cine este marele antrenor pe care îl copiază germanul

Jurgen Klopp este omul momentului în fotbalul european, tehnicianul german făcând din Liverpool regina Europei și, cel mai probabil, noua campioană din Premier League. Germanul a dezvăluit și care este modelul pe care l-a urmat în carieră, o super echipă care a dominat începutul anilor '90.







Jurgen a reușit să reinventeze o echipă care nu a mai avut succes în Premier League de 30 de ani. Germanul a discutat cu jurnaliștii de la Rai Sport, Klopp mărturisindu-le acestora și care este antrenorul care i-a influențat cel mai mult cariera.

Modelul AC Milan

Antrenorul german spune că a învățat cel mai mult de la Arrigo Sacchi, legendarul tehnician al marelui Milan (din anii '90), formație despre care se spune că a fost una dintre cele mai bune din istoria fotbalului.







"Cel mai important antrenor de la care am învățat este Arrigo Sacchi, pentru toate lucrurile pe care le-a făcut cu AC Milan. Am implementat la Liverpool ceea ce a reușit acolo. Când am devenit antrenor, nu am avut timp să mă uit prea mult în stânga sau în dreapta, dar baza a tot ceea ce fac este ce a făcut Arrigo", a precizat Jurgen Klopp.







Arrigo Sacchi a pregătit Milanul în două rânduri: între 1987 și 1991 și în 1996-1997. A cucerit alături de formația de pe San Siro opt trofee (printre care Cupa Campionilor, titlul în Serie A) și a introdus conceptul de <fotbal total>. Formația lui Sacchi era recunoscută pentru așezarea 4-4-2 și pentru fotbalul ofensiv practicat.



Ce a câștigat Sacchi alături de Milan

Un titlu în Serie A (1987-1988), o Supercupă a Italiei (1988), două Cupe ale Campionilor (1988-1989 / a trecut cu 4-0 de Steaua în finală și 1989-1990), două Supercupe ale Europei (1989, 1990) și două Cupe Intercontinentale (1989, 1990).







Cine făcea parte, printre alții, din echipa Milanului: Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Demetrio Albertini, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, Alberigo Evani, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Daniele Massaro, Marco Simone, Marco Van Basten.



Liverpool a omorât suspansul în Premier League

După disputarea a 26 de etape din Premier League, Liverpool are un avantaj de 25 de puncte față de a doua clasată, Manchester City (cetățenii au un meci mai puțin disputat).







Cormoranii nu au mai câștigat titlul de campioni de 30 de ani(!), ultimul trofeu venind în 1989.





Cum arată clasamentul campioanelor din Premier League:





1 Manchester United 20 (ultimul cucerit în 2013)

2 Liverpool 18 (ultimul cucerit în 1989)

3 Arsenal 13 (ultimul cucerit în 2004)

4 Everton 9 (ultimul cucerit în 1987)

5 Aston Villa 7 (ultimul cucerit în 1981) etc.





Cormoranii sunt calificați și în optimile Champions League (reamintim că sunt campionii en-titre), acolo unde se vor duela cu Atletico Madrid.