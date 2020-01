​VIDEO AC Milan, în semifinale (4-2 vs Torino, după prelungiri) / Omagiu adus lui Kobe Bryant pe San Siro

La finalul celor 90 de minute de joc, scorul era egal, 2-2, milanezii reuşind apoi să marcheze în repriza a doua de prelungiri.

În semifinale, AC Milan va evolua contra echipei Juventus.

Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu banderole negre, la începutul partidei ţinându-se un moment de reculegere pentru Kobe Bryant.

În minutul 24, toţi spectatorii au început să aplaude, tot ca un omagiu adus lui Kobe Bryant, care a purtat numărul 24 la Los Angeles Lakers.

