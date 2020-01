​VIDEO Barcelona - Granada 1-0 / Messi, gol după o combinație superbă cu Vidal

La primul meci cu Quique Setien pe banca tehnică, Barcelona s-a chinuit, pe teren propriu, cu Granada, în etapă 20 din LaLiga. Salvarea a venit de la Lionel Messi, care a marcat unicul gol al meciului în minutul 76, după o combinație de toată frumusețea.

Granada a rămas în inferioritate numerică în minutul 69, după ce Sanchez a fost eliminat în minutul 69 pentru cumul de cartonașe galbene. Barcelona avea să profite să această situație, marcând singurul gol al partidei în minutul 76.

Autorul golul a fost nimeni altul decât Lionel Messi, care l-a învins pe portarul Silva după o fază superbă. Totul a pornit de la Messi, care i-a pasat lui Griezmann la marginea careului de 16 metri, francezul a prelungit pentru Vidal, iar acesta a trimis cu călcâiul spre același Messi. Argentinianul a șutat pe jos, iar mingea a intrat în plasă.

După această victorie, Barcelona a revenit pe prima poziție a clasamentului, fiind la egalitate cu Real Madrid (43 de puncte), dar cu un golaveraj superior față de echipa lui Zidane. Granada se află pe locul 10, cu 27 de puncte.



Bucuria lui Setien la golul lui Messi:



When the team you now manage nets its first goal. @QSetien#BarçaGranada pic.twitter.com/Aq9KfdR34F