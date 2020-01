Mircea Lucescu, despre Adrian Mutu: "Antrenorii cei mai buni provin din jucători recalcitranți"

Mircea Lucescu a vorbit despre noul selecționer al naționalei U21 a României, Adrian Mutu. El a declarat că Mutu are potențialul de a deveni un antrenor foarte bun tocmai datorită problemelor de comportament pe care le-a avut în cariera de jucător. "Antrenorii cei mai buni provin din jucători recalcitranți", a precizat Lucescu.





Întrebat ce sfaturi are pentru Adrian Mutu, numit recent selecționer la naționala U21 a României, Mircea Lucescu a răspuns:

"Să devină antrenor! Părerea mea e că încă nu e. Să devină antrenor. Când va deveni antrenor, va reuşi să facă".





Totuşi, "Il Luce" are încredere în potenţialul lui Mutu: "Eu nu vorbesc de cunoştinţe, nu vorbesc de... Sunt convins că le are. Vorbesc de atitudinea pe care o va avea. Atitudinea este cea mai importantă pentru că nimeni nu uită că el a fost un foarte mare jucător, cu nişte probleme de comportament. Aceste probleme... Eu sunt convins, să ştiţi că antrenorii cei mai buni până la urmă provin din jucători recalcitranţi, care au trecut prin toate şi cunosc toate tertipurile", a spus Lucescu, potrivit Telekom Sport.







Adrian Mutu se află la Marbella, pentru a asista la antrenamente şi meciuri ale echipelor aflate în cantonament acolo.





"Azi am ajuns in Marbella. În următoarele 4 zile voi asista la antrenamentele şi meciurile amicale ale echipelor care sunt aici in cantonament pentru a-i urmări la treabă pe unii dintre jucătorii naţionalei mici", a scris Mutu, vineri, pe Facebook.



Adrian Mutu l-a înlocuit în funcție pe Mirel Rădoi și are misiunea de a duce echipa la Euro 2021. România U21 ocupă locul secund în Grupa a 8-a din preliminariile EURO 2021, turneu găzduit de Ungaria și Slovenia. Urmează pentru tinerii tricolori duelul contra liderului Danemarca, pe 31 martie.





Cu 77 de selecții la prima reprezentivă, Mutu este golgeterul all-time al României, la egalitate cu Gheorghe Hagi - 35 de reușite. În cariera sa a evoluat la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș.



Până în prezent le-a mai pregătit pe FC Voluntari și echipa U21 a lui Al Wahda. Înainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, în perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv în cadrul FRF, având în responsabilitate relația echipei naționale cu cluburile din țară și din străinătate, transmite FRF.ro.