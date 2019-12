Răspunsul lui Bogdan Vintilă pentru Pițurcă: "Nu am de ce să mă simt jignit, este părerea unui om, atât"

"Războiul psihologic poate fi început de cineva, dar trebuie continuat. Iar eu nu continui niciun război psihologic, eu îl respect pe domnul Piţurcă pentru ce a făcut pentru fotbalul românesc, pentru ce face şi ce va face de acum încolo. Îl respect pentru că este mai mare ca mine şi aşa am fost educat, să respect oamenii mai în vârstă şi mai valoroşi. Îmi doresc sau cel puţin am încercat de când am apărut în faţa dumneavoastră să am un discurs elegant, educat vizavi de ceilalţi participanţi la competiţie. Din pepeni nu mă mai scoate nimic. Eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de echipa mea. Nu am de ce să mă simt jignit, este părerea unui om, atât.







Bine ar fi să terminăm cu o victorie pentru că, în primul rând, ne-am consolida poziţia în clasament, prezenţa în play-off şi până la următorul joc cam cu asta rămâi, te hrăneşti cu ultima impresie", a declarat Bogdan Vintilă, conform telekomsport.ro.



Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă, a promis o mare surpriză în meciul cu CSU Craiova, însă tehnicianul oltenilor Victor Piţurcă nu crede în surprize. Întrebat într-o conferinţă de presă dacă surpriza ar putea fi prezenţa patronului FCSB, Gigi Becali, pe bancă la meciul cu Craiova, Piţurcă a răspuns: "El oricum stă tot timpul acolo, staţi liniştiţi, chiar dacă nu îl vedeţi voi".



"Ultimul joc din acest an, noi ne dorim victoria, la fel FCSB, sper să fie un spectacol reuşit şi Universitatea Craiova să învingă. Nu există diferenţe de valoare, din punctul meu de vedere. Ei au mai multă coerenţă în atac ca noi, reuşesc să marcheze goluri, dar şi noi când suntem motivaţi şi în zi bună putem să marcăm goluri. Nu vom adopta o tactică de apărare, vom ataca atunci când va fi cazul, ne vom apăra, pentru că eşti obligat să te aperi în multe momente. Să vedem cine va conduce jocul.







Am înţeles că ei ne pregătesc o mare surpriză (n.r. - Gigi Becali pe bancă?) El oricum stă tot timpul acolo, staţi liniştiţi, chiar dacă nu îl vedeţi voi. Surprize sunt atunci când echipa joacă bine şi câştigă. În rest, surprize mari nu pot să fie, pentru că ne cunoaştem echipele, jucătorii, ce surprize? Nu joacă X, joacă Y. Nu joacă 4-3-3, joacă 4-4-2, nu văd mari surprize.







(n.r. - despre faptul că U Craiova nu a mai câştigat de 30 de ani împotriva Stelei la Bucureşti) Nici nu ştiam acest lucru, să zicem că ar fi o performanţă, dacă am câştiga am face suporterii noştri foarte, foarte fericiţi, ţinând cont că vin şi sărbătorile, dar e un joc ca oricare altul, e un joc cu o contracandidată la locul I, fiindcă noi nu ne-am pierdut speranţa de a lupta pentru primul loc şi contează foarte mult punctele care sunt puse în joc.

Koljic şi Martic nu vor juca, accidentaţi, iar Fortes este suspendat. E pri





ma dată când stau pe Arena Naţională (n.r. - după ce a fost selecţioner) pe banca de rezerve a oaspeţilor. De obicei stăteam în dreapta la naţională şi tot în vestiarul din dreapta, dar acum cred că acolo stau cei de la FCSB. (n.r - despre faptul că Marius Lăcătuş că ţine cu Craiova în meciul cu FCSB). E normal, e prietenul meu, cu cină să ţină, cu Vintilă? Nu are cum. Nu sepune problema să depindă de acest meci dacă rămân sau nu la Craiova", a declarat Piţurcă, potrivit News.ro.



Întrebat dacă şi el îşi doreşte un jucător de la FCSB, aşa cum Becali îl vrea pe Valentin Mihăilă de la Craiova, Piţurcă a răspuns: "Sigur că îmi doresc, dar nu sunt şanse pentru a-l obţine, pentru că noi nu-l vom da pe Mihăilă la FCSB, nu se pune problema."



CS Universitatea Craiova va evolua, duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, cu FCSB, în etapa a XXII-a a Ligii I, ultimul meci din prima ligă în 2019.